Россияне собрали 200 тысяч захватчиков на юге Украины

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты собрали на юге группировку из 200 тысяч захватчиков. Это количество включает также солдат из Крыма.

Об этом Владислав Волошин сказал в эфире "Мы-Украина" во вторник, 29 октября.

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Волошин отметил, что противник не создал наступательных группировок, как сообщила разведка.

"Однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", — добавил он.

Напомним, оккупанты создали новые штурмовые подразделения из осужденных, в том числе тех, кто болеет гепатитом В и С.

Также украинские военные продемонстрировали, как остановили российский штурм, в результате чего захватчики потеряли технику и личный состав.