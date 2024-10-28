Окупанти перекривають дорогу на Запоріжжі для перекидання військ

Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя
Окупаційна влада Запорізької області з понеділка, 28 жовтня, закриває дорогу з Бердянська до Токмака. Причиною називають перегін важкої будівельної техніки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у понеділок, 28 жовтня.
Перекидання військових підрозділів РФ
"Сьогодні окупаційна влада в Запорізькій області закриває на рух дорогу з Бердянська до Токмака під приводом перегону великої колони важкої будівельної техніки", — йдеться у повідомленні.
Андрющенко зауважив, що насправді в такий спосіб окупанти намагаються уникнути фіксації пересування військових підрозділів з Маріупольсько-Бердянської агломерації в рамках підготовки наступу. Йдеться не лише про важку техніку, а й про великі колони живої сили та боєприпасів.
За його словами, підготовка підрозділів до пересування розпочалася увечері в п'ятницю та тривала всі вихідні.
"Тому просимо повідомляти силам оборони про номенклатуру та кількість перекидання військ по ходу руху", — додав посадовець.
Раніше Андрющенко попередив, що росіяни готуються до наступальних дій. Близько 5000 військових вже перебувають під Маріуполем.
Також у Маріуполі було помічено понад 20 вантажівок без тактичних марок, що свідчити про підготовку наступальних дій.
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