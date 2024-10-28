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Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

28 жовтня 2024 09:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Окупанти перекривають дорогу на Запоріжжі для перекидання військ
Російські окупанти. Ілюстративне фото: АТЕШ
Євгенія Брюховецька - редактор

Окупаційна влада Запорізької області з понеділка, 28 жовтня, закриває дорогу з Бердянська до Токмака. Причиною називають перегін важкої будівельної техніки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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"Сьогодні окупаційна влада в Запорізькій області закриває на рух дорогу з Бердянська до Токмака під приводом перегону великої колони важкої будівельної техніки", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко зауважив, що насправді в такий спосіб окупанти намагаються уникнути фіксації пересування військових підрозділів з Маріупольсько-Бердянської агломерації в рамках підготовки наступу. Йдеться не лише про важку техніку, а й про великі колони живої сили та боєприпасів.

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Карта перекриття дороги. Фото: Андрющенко

За його словами, підготовка підрозділів до пересування розпочалася увечері в п'ятницю та тривала всі вихідні. 

"Тому просимо повідомляти силам оборони про номенклатуру та кількість перекидання військ по ходу руху", — додав посадовець.

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Скриншот допису Андрющенка

Раніше Андрющенко попередив, що росіяни готуються до наступальних дій. Близько 5000 військових вже перебувають під Маріуполем.

Також у Маріуполі було помічено понад 20 вантажівок без тактичних марок, що свідчити про підготовку наступальних дій.

російські війська Запорізька область фронт окупанти окупація війна в Україні

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