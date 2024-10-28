Оккупанты перекрывают дорогу на Запорожье для переброски войск

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: АТЕШ

Оккупационные власти Запорожской области с понедельника, 28 октября, закрывают дорогу из Бердянска в Токмак. Причиной называют перегон тяжелой строительной техники.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 28 октября.

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"Сегодня оккупационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники", — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что на самом деле таким образом оккупанты пытаются избежать фиксации передвижения военных подразделений из Мариупольско-Бердянской агломерации в рамках подготовки наступления. Речь идет не только о тяжелой технике, но и больших колоннах живой силы и боеприпасов.

Карта перекрытия дороги. Фото: Андрющенко

По его словам, подготовка подразделений к передвижению началась вечером в пятницу и продолжалась все выходные.

"Поэтому просим сообщать силам обороны о номенклатуре и количестве перебрасывания войск по ходу движения", — добавил чиновник.

Скриншот поста Андрющенко

Ранее Андрющенко предупредил, что россияне готовятся к наступательным действиям. Около 5000 военных уже находятся под Мариуполем.

Также в Мариуполе было замечено более 20 грузовиков без тактических марок, что свидетельствует о подготовке наступательных действий.