Росія формує штурмові підрозділи ув'язнених з гепатитом

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти сформували нові штурмові підрозділі із засуджених. Йдеться про тих, які хворі на гепатит В і С.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у вівторок, 29 жовтня.

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Штурмові підрозділи з хворих в'язнів

Наказ міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова №610 від 10 жовтня 2024 року виключає гепатит С зі списку захворювань, які обмежують можливість проходження військової служби.

"Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент С". Перед відправленням на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту В та проводити курс противірусної терапії гепатиту С", — йдеться у повідомленні.

У Росії вважають, що нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до "м’ясних штурмів" на війні проти України тисячі в'язнів.

У ГУР зазначили, що у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу окупантів налічується близько 10 тисяч в'язнів з гепатитом. Відомо, що добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

Росіяни формують перші чотири штурмові роти та дві резервні з ув'язнених, що мають захворювання, у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків.

"Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", — додали в ГУР.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили примусову мобілізацію чоловіків, організовуючи облави.

Також окупанти зазнають значних втрат під Лиманом на Донеччині, що змушує їх залучати до штурмових дій навіть поранених військових.