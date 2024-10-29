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Окупанти відправляють в штурми в'язнів із гепатитом, — ГУР

29 жовтня 2024 16:25
Аркадій Пастула - Редактор
Росія формує штурмові підрозділи ув'язнених з гепатитом
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти сформували нові штурмові підрозділі із засуджених. Йдеться про тих, які хворі на гепатит В і С.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у вівторок, 29 жовтня.

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Наказ міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова №610 від 10 жовтня 2024 року виключає гепатит С зі списку захворювань, які обмежують можливість проходження військової служби.

"Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент С". Перед відправленням на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту В та проводити курс противірусної терапії гепатиту С", — йдеться у повідомленні.

У Росії вважають, що нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до "м’ясних штурмів" на війні проти України тисячі в'язнів.

У ГУР зазначили, що у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу окупантів налічується близько 10 тисяч в'язнів з гепатитом. Відомо, що добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

Росіяни формують перші чотири штурмові роти та дві резервні з ув'язнених, що мають захворювання, у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків.

"Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", — додали в ГУР.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили примусову мобілізацію чоловіків, організовуючи облави.

Також окупанти зазнають значних втрат під Лиманом на Донеччині, що змушує їх залучати до штурмових дій навіть поранених військових.

окупанти росіяни штурм хвороба війна ГУР

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