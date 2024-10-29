Россия формирует штурмовые подразделения заключенных с гепатитом

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты сформировали новые штурмовые подразделения из осужденных. Речь идет о тех, которые больны гепатитом В и С.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины во вторник, 29 октября.

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Приказ министра обороны России Андрея Белоусова №610 от 10 октября 2024 исключает гепатит С из списка заболеваний, ограничивающих возможность прохождения военной службы.

"Для комплектования подразделений из больных гепатитом зеков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент С". Перед отправкой на фронт больным зекам в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита В и проводить курс противовирусной терапии гепатита С", — говорится в сообщении.

В России считают, что новое мобилизационное решение позволит привлечь к "мясным штурмам" на войне против Украины тысячи заключенных.

В ГУР отметили, что в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа оккупантов насчитывается около 10 тысяч заключенных с гепатитом. Известно, что добровольное желание воевать из них проявили около 15%.

Россияне формируют первые четыре штурмовые роты и две резервные из заключенных, имеющих заболевание, в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков.

"Названные в честь гепатитов новосозданные российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", — добавили в ГУР.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины захватчики усилили принудительную мобилизацию мужчин, организуя облавы.

Также оккупанты терпят значительные потери под Лиманом в Донецкой области, что заставляет их привлекать к штурмовым действиям даже раненых военных.