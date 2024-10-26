Загарбники активізували примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України активізували примусову мобілізацію чоловіків. Вони влаштовують облави.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у суботу, 26 жовтня.

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни влаштовують щодня облави у громадських місцях і на блокпостах. Відомо, що вони особливо полюють на молодих чоловіків.

"Вербувальники" розпитують про роботу та ставлення до "спецоперації", і якщо відмовитися від нав'язливих лекцій про "патріотизм" не вдається — змусять до служби в "другій армії світу", — йдеться у повідомленні.

Чоловіків змушують отримувати російський паспорт через фейкові військкомати. У Центрі нацспротиву зазначили, що нещодавні дані свідчать, що середня тривалість життя новобранців, направлених на фронт, становить не більше восьми місяців.

Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примушують дітей проходити курс з управління дронами.

Також Росія має намір організувати виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України.