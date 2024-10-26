Загарбники активізували примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Росіяни на ТОТ активізували примусову мобілізацію чоловіків
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України активізували примусову мобілізацію чоловіків. Вони влаштовують облави.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у суботу, 26 жовтня.
Мобілізація на ТОТ
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни влаштовують щодня облави у громадських місцях і на блокпостах. Відомо, що вони особливо полюють на молодих чоловіків.
"Вербувальники" розпитують про роботу та ставлення до "спецоперації", і якщо відмовитися від нав'язливих лекцій про "патріотизм" не вдається — змусять до служби в "другій армії світу", — йдеться у повідомленні.
Чоловіків змушують отримувати російський паспорт через фейкові військкомати. У Центрі нацспротиву зазначили, що нещодавні дані свідчать, що середня тривалість життя новобранців, направлених на фронт, становить не більше восьми місяців.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примушують дітей проходити курс з управління дронами.
Також Росія має намір організувати виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України.
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