Росія змушує дітей на окупованих територіях Херсонщини вчитися керувати дронами

Російський загарбник на уроці з дітьми. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни змушують дітей проходити курс управління дронами. Він став обов'язковим для учнів місцевих шкіл.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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У ЦПС зазначили, що учні Благодатнівської школи після проходження теоретичних навчань змагалися у вміннях керувати дронами. Учасниками були діти 5-6 класів.

"Крім того, окупанти запровадили на тимчасово окупованих територіях модуль з технологій БпЛА на уроках праці. Цей модуль спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей. Також серед учнів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах", — йдеться у повідомленні.

Росіяни вважають управління безпілотниками однією з ключових навичок у підготовці до військової служби. Окупанти планують залучити якомога більше молоді до військових структур та на роботу в оборонну промисловість.

У ЦПС додали, що цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях.

Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня військові аналітики повідомили, що українські сили залишили Вугледар у Донецькій області. Після окупації росіянами місто стало повною руїною.

Також Росія має намір розгорнути виробництво іранських безпілотників на тимчасово окупованих територіях сходу України.