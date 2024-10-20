Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На окупованих територіях РФ змушує дітей навчатися керувати дронами arrow

На окупованих територіях РФ змушує дітей навчатися керувати дронами

20 жовтня 2024 17:35
Аркадій Пастула - Редактор
Росія змушує дітей на окупованих територіях Херсонщини вчитися керувати дронами
Російський загарбник на уроці з дітьми. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни змушують дітей проходити курс управління дронами. Він став обов'язковим для учнів місцевих шкіл.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у неділю, 20 жовтня.

Читайте також:

Окупанти вчаться керувати дронами на ТОТ

У ЦПС зазначили, що учні Благодатнівської школи після проходження теоретичних навчань змагалися у вміннях керувати дронами. Учасниками були діти 5-6 класів.

"Крім того, окупанти запровадили на тимчасово окупованих територіях модуль з технологій БпЛА на уроках праці. Цей модуль спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей. Також серед учнів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах", — йдеться у повідомленні.

Росіяни вважають управління безпілотниками однією з ключових  навичок у підготовці до військової служби. Окупанти планують залучити якомога більше молоді до військових структур та на роботу в оборонну промисловість.

У ЦПС додали, що цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях.

null
Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня військові аналітики повідомили, що українські сили залишили Вугледар у Донецькій області. Після окупації росіянами місто стало повною руїною.

Також Росія має намір розгорнути виробництво іранських безпілотників на тимчасово окупованих територіях сходу України. 

школярі окупанти окупація безпілотники Херсонська область діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку