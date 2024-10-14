Війна в Україні — який вигляд має Вугледар зараз

Зруйнований Вугледар. Фото: Павло Кириленко/Facebook

Військові аналітики 1 жовтня заявили, що українські військові вийшли з Вугледару Донецької області. Після російської окупації місто перетворилося на руїни, де немає вцілілих будинків, а загиблих ховають просто у дворах.

У мережі з'явилися кадри, який вигляд має Вугледар після окупації.

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На кадрах, які з'явилися у мережі видно, що у Вугледарі не залишилося живого місця. Місто повністю зруйноване і в ньому немає ні одного вцілілого будинку.

Крім того, окупанти скрізь розвішали свої триколори.

Зруйнований Вугледар в окупації. Фото: t.me/itsdonetsk

Зруйнований Вугледар в окупації. Фото: t.me/itsdonetsk

Зруйнований Вугледар в окупації. Фото: t.me/itsdonetsk

Зруйнований Вугледар в окупації. Фото: t.me/itsdonetsk

Зруйнований Вугледар в окупації. Фото: t.me/itsdonetsk 1 / 5

Поки росіяни масово обстрілювали місто, люди, які жили у ньому, переживали справжнє пекло та були вимушені хоронити своїх близьких просто у дворах.

Що відом про захоплення Вугледара

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар.

Незадовго Ппрезидент України Володимир Зеленський вперше підтвердив та прокоментував вихід Сил оборони з Вугледару Донецької області.

Водночас видання BBC заявило, що під час штурмів населеного пункту ворог втратив вчетверо більше людей, ніж за десять років війни в Чечні.

Крім того, The Washington Post повідомило, що росіяни нелегально користуються терміналами Starlink американської компанії SpaceX і це допомогло їм захопити Вугледар та просуватися в інших населених пунктах.