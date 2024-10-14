Война в Украине — как выглядит Угледар сейчас

Разрушенный Угледар. Фото: Павел Кириленко/Facebook

Военные аналитики 1 октября заявили, что украинские военные вышли из Угледара Донецкой области. После российской оккупации город превратился в руины, где нет уцелевших домов, а погибших хоронят прямо во дворах.

В сети появились кадры, как выглядит Угледар после оккупации.

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Как выглядит Угледар сейчас

На появившихся в сети кадрах видно, что в Угледаре не осталось живого места. Город полностью разрушен и в нем нет ни одного уцелевшего дома.

Кроме того, оккупанты везде развешали свои триколоры.

Разрушенный Угледар в оккупации. Фото: t.me/itsdonetsk

Разрушенный Угледар в оккупации. Фото: t.me/itsdonetsk

Разрушенный Угледар в оккупации. Фото: t.me/itsdonetsk

Разрушенный Угледар в оккупации. Фото: t.me/itsdonetsk

Разрушенный Угледар в оккупации. Фото: t.me/itsdonetsk 1/5 ​ 5

Пока россияне массово обстреливали город, люди, жившие в нем, переживали настоящий ад и были вынуждены хоронить своих близких прямо во дворах.

Что известно о захвате Угледара

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар.

Незадолго Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил и прокомментировал выход Сил обороны из Угледара Донецкой области.

В то же время, издание BBC заявило, что во время штурмов населенного пункта враг потерял вчетверо больше людей, чем за десять лет войны в Чечне.

Кроме того, The Washington Post сообщило, что россияне нелегально пользуются терминалами Starlink американской компании SpaceX, что помогло им захватить Угледар и продвигаться в других населенных пунктах.