Термінали Starlink допомагають Росії просуватися на фронті та захопити Вугледар

Термінал Starlink. Фото: reuters

Росіяни нелегально користуються терміналами Starlink американської компанії SpaceX. Ця технологія допомагає ворогу просуватися на полі бою в Україні.

Про це пише The Washington Post.

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Росіяни використовують Starlink

На початку повномасштабного вторгнення українська армія мала головну перевагу над росіянами — доступ до інтернету через термінали Starlink. Але тепер до нього отримали доступ й російські військові.

У матеріалі йдеться, що нелегальні термінали дозволяють Росії використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів. Таким чином вони можуть здійснювати більше вильотів дронів та коригувати артилерію по українських військах.

Відомо, що Starlink підпадають під заборону постачання американської електроніки до Росії, але водночас постачання за допомогою чорного ринку процвітає. Завдяки цьому росіяни прибрали технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими, і збільшили кількість та точність атак.

Роль Starlink у захопленні Вугледару

За словами офіцера 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року, використання Росією Starlink стало один із важливих факторів окупації міста.

Видання пише, що лише останні кілька місяців їхній вплив став значно відчутнішим, оскільки росіяни використовують їх для координації атак під час наступу.

Раніше у Пентагоні заявляли, що уряди США та України співпрацюють з компанією SpaceX, аби запобігти незаконному використанню терміналів росіянами на тимчасово окупованих територіях. Там нібито мали деактивувати Starlink, якщо він використовується "підсанкційною стороною".

Нагадаємо, термінали Starlink все частіше почали з'являтися на російських позиціях десь у вересні 2024 року.

Також ми писали, що Маск не вкладає жодної копійки для забезпечення ЗСУ супутниковим інтернетом. Роботу його комплексів Starlink забезпечує тільки Польща.