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Ілон Маск не дає ні копійки — тільки Польща фінансує Starlink для ЗСУ

11 жовтня 2024 01:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ніхто крім Польщі зараз не платить за інтернет Starlink для ЗСУ
Комплект для супутникового інтернету Starlink на фронті. Фото: mil.in.ua
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Виявилось, що Ілон Маск не вкладає жодної копійки для забезпечення ЗСУ супутниковим інтернетом. Роботу його комплексів Starlink (абонплату за інтернет та закупівлю модулів) забезпечує тільки Польща.

Про це заявив голова МЗС країни Радослав Сікорський, передає Польське Радіо

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За його словами, Польща продовжить фінансувати їх закупівлю для України. Це буде одна з позицій про яку піде мова в рамках чергового Рамштайну, наголосив чиновник. 

"Ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України й що маємо намір робити далі", — сказав Сікорський.

Голова МЗС Польщі заявив, що зараз тільки його країна і більше ніхто не дає грошей на модулі та абонплату Starlink для ЗСУ.

Нагадаємо, саміт, який мав відбутися найближчої суботи на американській військовій базі в Німеччині, перенесено через те, що на ньому не буде президента США Джо Байдена, який відклав свій візит до Європи через урагани, що лютують у США.

Також повідомлялось, що під час свого виступу разом з Ілоном Маском у Пенсильванії, в тому ж самому містечку, в якому на нього був скоєно замах, Дональд Трамп зробив декілька дивних заяв. Говорив про космос та спорт.

Зазначимо, Трамп 5 жовтня виступив на передвиборчому мітингу в Батлері. Його виступ можна подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE.

Польща ЗСУ інтернет Starlink Рамштайн війна в Україні

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