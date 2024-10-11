Никто кроме Польши сейчас не платит за интернет Starlink для ВСУ

Илон Маск не дает ни копейки — только Польша финансирует Starlink для ВСУ
Оказалось, что Илон Маск не вкладывает ни копейки для обеспечения ВСУ спутниковым интернетом. Работу его комплексов Starlink (абонплату за интернет и закупку модулей) обеспечивает только Польша.
Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает Польское Радио.
Как долго Польша будет оплачивать Starlink для ВСУ
По его словам, Польша продолжит финансировать их закупку для Украины. Это будет одна из позиций, о которой пойдет речь в рамках очередного Рамштайна, подчеркнул чиновник.
"Мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства — о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", — сказал Сикорский.
Глава МИД Польши заявил, что сейчас только его страна и больше никто не дает денег на модули и абонплату Starlink для ВСУ.
Напомним, саммит, который должен был состояться в ближайшую субботу на американской военной базе в Германии, перенесен из-за того, что на нем не будет президента США Джо Байдена, отложившего свой визит в Европу из-за свирепствующих в США ураганов.
Ранее сообщалось, что во время своего выступления вместе с Илоном Маском в Пенсильвании, в том же самом городке, в котором на него было совершено покушение, Дональд Трамп совершил несколько странных заявлений. Говорил о космосе и спорте.
Отметим, что Трамп 5 октября выступил на предвыборном митинге в Батлере. Его выступление можно посмотреть в фоторепортаже от Новости.LIVE.
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