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Илон Маск не дает ни копейки — только Польша финансирует Starlink для ВСУ

11 октября 2024 01:55
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Никто кроме Польши сейчас не платит за интернет Starlink для ВСУ
Комплект для спутникового интернета Starlink на фронте. Фото: mil.in.ua
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Оказалось, что Илон Маск не вкладывает ни копейки для обеспечения ВСУ спутниковым интернетом. Работу его комплексов Starlink (абонплату за интернет и закупку модулей) обеспечивает только Польша.

Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает Польское Радио.

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По его словам, Польша продолжит финансировать их закупку для Украины. Это будет одна из позиций, о которой пойдет речь в рамках очередного Рамштайна, подчеркнул чиновник.

"Мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства — о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", — сказал Сикорский.

Глава МИД Польши заявил, что сейчас только его страна и больше никто не дает денег на модули и абонплату Starlink для ВСУ.

Напомним, саммит, который должен был состояться в ближайшую субботу на американской военной базе в Германии, перенесен из-за того, что на нем не будет президента США Джо Байдена, отложившего свой визит в Европу из-за свирепствующих в США ураганов.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления вместе с Илоном Маском в Пенсильвании, в том же самом городке, в котором на него было совершено покушение, Дональд Трамп совершил несколько странных заявлений. Говорил о космосе и спорте.

Отметим, что Трамп 5 октября выступил на предвыборном митинге в Батлере. Его выступление можно посмотреть в фоторепортаже от Новости.LIVE.

Польша ВСУ интернет Starlink Рамштайн война в Украине

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