Терминалы Starlink помогают России продвигаться на фронте и захватить Угледар

Терминал Starlink. Фото: reuters

Россияне нелегально пользуются терминалами Starlink американской компании SpaceX. Эта технология помогает врагу продвигаться на поле боя в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте также:

Россияне используют Starlink

В начале полномасштабного вторжения у украинской армии было главное преимущество над россиянами — доступ к интернету через терминалы Starlink. Но теперь к нему получили доступ и российские военные.

В материале говорится, что нелегальные терминалы позволяют России использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов. Таким образом они могут совершать больше вылетов дронов и корректировать артиллерию по украинским войскам.

Известно, что Starlink подпадают под запрет поставок американской электроники в Россию, но в то же время поставки с помощью черного рынка процветают. Благодаря этому россияне убрали технологический разрыв, сделав свои силы более сплоченными и увеличили количество и точность атак.

Роль Starlink в захвате Угледара

По словам офицера 72-й механизированной бригады, защищавшей район Угледара с 2022 года, использование Россией Starlink стало одним из важных факторов оккупации города.

Издание пишет, что только в последние несколько месяцев их влияние стало значительно ощутимее, поскольку россияне используют их для координации атак во время наступления.

Ранее в Пентагоне заявляли, что правительства США и Украины сотрудничают с компанией SpaceX, чтобы предотвратить незаконное использование терминалов россиянами на временно оккупированных территориях. Там якобы должны были деактивировать Starlink, если он используется "подсанкционной стороной".

Напомним, терминалы Starlink все чаще стали появляться на российских позициях где-то в сентябре 2024 года.

Также мы писали, что Маск не вкладывает ни копейки для обеспечения ВСУ спутниковым интернетом. Работу его комплексов Starlink обеспечивает только Польша.