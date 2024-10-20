Россия заставляет детей на оккупированных территориях Херсонщины учиться управлять дронами

На оккупированных территориях РФ заставляет детей учиться управлять дронами
На временно оккупированной части Херсонской области россияне вынуждают детей проходить курс управления дронами. Он стал обязательным для учеников местных школ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в воскресенье, 20 октября.
Оккупанты учатся управлять дронами на ВОТ
В ЦПС отметили, что ученики Благодатновской школы после прохождения теоретических учений, соревновались в умениях управлять дронами. Участниками были дети 5-6 классов.
"Кроме того, оккупанты ввели на временно оккупированных территориях модуль по технологиям БпЛА на уроках труда. Этот модуль направлен на изучение технологий, конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов для военных целей. Также среди учащихся активно ведется агитация относительно дальнейшего обучения на технических специальностях и трудоустройства на военных заводах", — говорится в сообщении.
Россияне считают управление беспилотниками одним из ключевых навыков в подготовке к военной службе. Оккупанты планируют привлечь как можно больше молодежи в военные структуры и на работу в оборонную промышленность.
В ЦПС добавили, что этими действиями оккупанты снова нарушают международное право, используя гражданское население в военных целях.
Напомним, 1 октября военные аналитики сообщили, что украинские силы покинули Угледар в Донецкой области. После оккупации россиянами город стал полной руиной.
Также Россия намерена развернуть производство иранских беспилотников на временно оккупированных территориях востока Украины.
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