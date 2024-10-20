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На оккупированных территориях РФ заставляет детей учиться управлять дронами

20 октября 2024 17:35
Аркадий Пастула - Редактор
Россия заставляет детей на оккупированных территориях Херсонщины учиться управлять дронами
Российский захватчик на уроке с детьми. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

На временно оккупированной части Херсонской области россияне вынуждают детей проходить курс управления дронами.  Он стал обязательным для учеников местных школ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в воскресенье, 20 октября.

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В ЦПС отметили, что ученики Благодатновской школы после прохождения теоретических учений, соревновались в умениях управлять дронами. Участниками были дети 5-6 классов.

"Кроме того, оккупанты ввели на временно оккупированных территориях модуль по технологиям БпЛА на уроках труда. Этот модуль направлен на изучение технологий, конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов для военных целей. Также среди учащихся активно ведется агитация относительно дальнейшего обучения на технических специальностях и трудоустройства на военных заводах", — говорится в сообщении.

Россияне считают управление беспилотниками одним из ключевых навыков в подготовке к военной службе. Оккупанты планируют привлечь как можно больше молодежи в военные структуры и на работу в оборонную промышленность.

В ЦПС добавили, что этими действиями оккупанты снова нарушают международное право, используя гражданское население в военных целях.

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Пост Центра национального сопротивления. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября военные аналитики сообщили, что украинские силы покинули Угледар в Донецкой области. После оккупации россиянами город стал полной руиной.

Также Россия намерена развернуть производство иранских беспилотников на временно оккупированных территориях востока Украины.

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