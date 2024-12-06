Партизаны нарушили логистику поставок оружия в Курскую область

Железнодорожные пути в России. Фото: росСМИ

Военное партизанское движение АТЕШ успешно уничтожило релейный шкаф в Московской области. В результате нарушена логистическая цепочка между Москвой и Курской областью.

Об этом сообщили на странице АТЕШ.

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Агент "АТЭШ" успешно провел диверсионную операцию, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной магистрали вблизи населенного пункта Чехов в Московской области.

Эта магистраль является ключевой для сообщения Москвы с Курской областью. В результате операции были нарушены логистические цепочки оккупантов, задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для поддержки российских войск на фронте.

Место совершенной диверсии. Фото: АТЭШ

"Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая! Мы продолжаем работать по всем направлениям, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!" — написали партизаны АТЕШ.

Напомним, недавно партизаны АТЕШ помешали работе оккупантов на юге. Также партизаны сообщили о планах России создать новую бригаду в Крыму.