Бои в Курской области — Россия перебрасывает на фронт багги и хочет провести РДО

Переброска китайских багги в Курск. Фото: скриншот

Украинские партизаны зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении российского города Курск. Россия может готовить рейдово-диверсионные операции.

Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения "Атеш" в среду, 11 декабря.

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Партизаны отмечают, что технику видели на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

"Данную технику используют для выполнения ряда задач: дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых", — говорится в сообщении.

Техника была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем. Фото: "АТЕШ"

В "Атеше" добавляют, что такое большое количество багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территорий.

"Это может свидетельствовать о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта. Путинская армия уже получила 537 таких машин, а к концу 2024 года планируется закупить еще 1590 единиц. Мы продолжаем фиксировать переброску техники и передавать данные Силам обороны Украины", — подытожили партизаны.

Китайские багги. Фото: "АТЕШ"

Ранее партизанское движение АТЕШ успешно уничтожило релейный шкаф в Московской области. В результате нарушена логистическая цепь между Москвой и Курской областью.

Также мы писали, что агент украинского партизанского движения АТЭШ организовал диверсию на административной границе Херсонской области и Крыма. Благодаря этому нарушилась логистика окупантов на Запорожском направлении.