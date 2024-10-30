Сирський показав на відео знищення російської військової техніки

Момент вибуху російського танку. Фото: скриншот

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих об'єктах та позиціях завдавали як з дронів, так і з артилерії.

Відео Олександр Сирський оприлюднив на своєму каналі у Telegram в середу, 30 жовтня.

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На відео Олександр Сирський показав, як ЗСУ вдається успішно знищувати російську військову техніку різними засобами. Точна кількість знищеної техніки невідома, проте, на кадрах видно, що вдалося знешкодити броньовані машини, танк та іншу важку техніку противника.

Броньована машина РФ намагається втекти від атаки. Фото: скриншот

Момент влучання. Фото: скриншот

Бойові дії на фронті. Фото: скриншот

Підірвана бойова техніка. Фото: скриншот

Удар по ворожому об'єкті на дорозі. Фото: скриншот

Удар по ворожій техніці. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту.

А у Курській області бійці ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams проти російських військ.