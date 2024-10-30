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Сирський показав ефектні кадри знищення ворожої техніки — відео

30 жовтня 2024 11:35
Анастасія Постоєнко - Редактор
Сирський показав на відео знищення російської військової техніки
Момент вибуху російського танку. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих об'єктах та позиціях завдавали як з дронів, так і з артилерії.

Відео Олександр Сирський оприлюднив на своєму каналі у Telegram в середу, 30 жовтня.

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На відео Олександр Сирський показав, як ЗСУ вдається успішно знищувати російську військову техніку різними засобами. Точна кількість знищеної техніки невідома, проте, на кадрах видно, що вдалося знешкодити броньовані машини, танк та іншу важку техніку противника. 

бойові дії
Броньована машина РФ намагається втекти від атаки. Фото: скриншот
Бойові дії на фронті
Момент влучання. Фото: скриншот
Бойові дії на фронті
Бойові дії на фронті. Фото: скриншот
Підірвана бойова техніка
Підірвана бойова техніка. Фото: скриншот
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Удар по ворожому об'єкті на дорозі. Фото: скриншот
Вибух
Удар по ворожій техніці. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту. 

А у Курській області бійці ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams проти російських військ.

Олександр Сирський російські війська окупанти відео військова техніка

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