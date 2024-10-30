Війна в Україні — як ЗСУ відбивають штурми РФ біля Покровська

Бійці 5 бригади показали, як відбили штурм РФ біля Покровська
Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади відбили штурм окупантів на Покровському напрямку. Артилерійські розрахунки та оператори дронів знищили техніку та живу силу росіян.
Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 30 жовтня, та показала відповідне відео.
Відбиття штурму росіян біля Покровська
Військові розповіли, що противник намагався просунутися вздовж посадки на Покровському напрямку, але наші воїни міцно та впевнено тримали оборону.
"Артилерійські розрахунки та дронщики 5 ОШБр завдають точкових ударів по ворожих позиціях, знищуючи техніку та живу силу окупантів. Кожна атака ворога зустрічається безжальною вогневою відповіддю!" — наголосили у бригаді.
Нагадаємо, нещодавно воїни 3-ї ОШБр жорстко знищили штурмову групу ворога у Харківській області.
Також ми писали, що українські прикордонники знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку. Всього вдалося зруйнувати три пункти.
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