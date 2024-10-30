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Бійці 5 бригади показали, як відбили штурм РФ біля Покровська

30 жовтня 2024 10:23
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — як ЗСУ відбивають штурми РФ біля Покровська
Обстріли окупантів біля Покровська. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади відбили штурм окупантів на Покровському напрямку. Артилерійські розрахунки та оператори дронів знищили техніку та живу силу росіян.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 30 жовтня, та показала відповідне відео. 

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Військові розповіли, що противник намагався просунутися вздовж посадки на Покровському напрямку, але наші воїни міцно та впевнено тримали оборону.

"Артилерійські розрахунки та дронщики 5 ОШБр завдають точкових ударів по ворожих позиціях, знищуючи техніку та живу силу окупантів. Кожна атака ворога зустрічається безжальною вогневою відповіддю!" — наголосили у бригаді. 

Нагадаємо, нещодавно воїни 3-ї ОШБр жорстко знищили штурмову групу ворога у Харківській області. 

Також ми писали, що українські прикордонники знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку. Всього вдалося зруйнувати три пункти.

Сергій Братчук війна в Україні штурм військові Покровськ

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