Війна в Україні — як ЗСУ відбивають штурми РФ біля Покровська

Обстріли окупантів біля Покровська. Фото: скриншот з відео

Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади відбили штурм окупантів на Покровському напрямку. Артилерійські розрахунки та оператори дронів знищили техніку та живу силу росіян.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 30 жовтня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що противник намагався просунутися вздовж посадки на Покровському напрямку, але наші воїни міцно та впевнено тримали оборону.

"Артилерійські розрахунки та дронщики 5 ОШБр завдають точкових ударів по ворожих позиціях, знищуючи техніку та живу силу окупантів. Кожна атака ворога зустрічається безжальною вогневою відповіддю!" — наголосили у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно воїни 3-ї ОШБр жорстко знищили штурмову групу ворога у Харківській області.

Також ми писали, що українські прикордонники знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку. Всього вдалося зруйнувати три пункти.