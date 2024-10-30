Война в Украине — как ВСУ отражают штурмы РФ возле Покровска

Бойцы 5 бригады показали, как отразили штурм РФ возле Покровска
Бойцы 5 отдельной штурмовой Киевской бригады отразили штурм оккупантов на Покровском направлении. Артиллерийские расчеты и операторы дронов уничтожили технику и живую силу россиян.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в среду, 30 октября, и показала соответствующее видео.
Отражение штурма россиян возле Покровска
Военные рассказали, что противник пытался продвинуться вдоль посадки на Покровском направлении, но наши воины крепко и уверенно держали оборону.
"Артиллерийские расчеты и дронщики 5 ОШБр наносят точечные удары по вражеским позициям, уничтожая технику и живую силу оккупантов. Каждая атака врага встречается безжалостным огненным ответом!" — отметили в бригаде.
Напомним, недавно воины 3-й ОШБр жестко уничтожили штурмовую группу врага в Харьковской области.
Также мы писали, что украинские пограничники уничтожили российские наблюдательные пункты на Запорожском направлении. Всего удалось разрушить три пункта.
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