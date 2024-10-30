Война в Украине — как ВСУ отражают штурмы РФ возле Покровска

Обстрелы оккупантов возле Покровска. Фото: скриншот с видео

Бойцы 5 отдельной штурмовой Киевской бригады отразили штурм оккупантов на Покровском направлении. Артиллерийские расчеты и операторы дронов уничтожили технику и живую силу россиян.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в среду, 30 октября, и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что противник пытался продвинуться вдоль посадки на Покровском направлении, но наши воины крепко и уверенно держали оборону.

"Артиллерийские расчеты и дронщики 5 ОШБр наносят точечные удары по вражеским позициям, уничтожая технику и живую силу оккупантов. Каждая атака врага встречается безжалостным огненным ответом!" — отметили в бригаде.

Напомним, недавно воины 3-й ОШБр жестко уничтожили штурмовую группу врага в Харьковской области.

Также мы писали, что украинские пограничники уничтожили российские наблюдательные пункты на Запорожском направлении. Всего удалось разрушить три пункта.