Знищення пунктів спостереження окупантів на Запорізькому напрямку

Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео
Українські захисники продовжують знищувати живу силу противника та ворожі об'єкти. Цього разу прикордонники показали на відео, як знищують пункти спостереження.
Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.
Прикордонники знищили пункти спостереження російських військ
У повідомленні зазначили, що знищення ворожих російських об'єктів відбулося на Запорізькому напрямку. Всього вдалося зруйнувати три пункти.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як винищують окупантів прямо у їх же схованках.
Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав кадри знищення російських окупантів.
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