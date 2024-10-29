Знищення пунктів спостереження окупантів на Запорізькому напрямку

Російський спостережний пункт. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують знищувати живу силу противника та ворожі об'єкти. Цього разу прикордонники показали на відео, як знищують пункти спостереження.

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.

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У повідомленні зазначили, що знищення ворожих російських об'єктів відбулося на Запорізькому напрямку. Всього вдалося зруйнувати три пункти.

Пункт спостереження ворога за мить до вибуху. ​​​Фото: скриншот

Вибух внаслідок удару по одному з пунктів спостереження. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як винищують окупантів прямо у їх же схованках.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав кадри знищення російських окупантів.