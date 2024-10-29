Уничтожение пунктов наблюдения оккупантов на Запорожском направлении

Пограничники уничтожили российские наблюдательные пункты — видео
Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу противника и неприятельские объекты. На этот раз пограничники показали видео, как уничтожают пункты наблюдения.
Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники уничтожили пункты наблюдения российских войск
В сообщении отметили, что уничтожение вражеских российских объектов произошло в Запорожском направлении. Всего удалось разрушить три пункта.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов прямо в их же тайниках.
Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал кадры уничтожения российских оккупантов.
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