Третя штурмова знищила російських загарбників на Харківщині — вражаюче відео

Російські загарбники під прицілом українських захисників. Фото: скриншот

У Харківській області російські загарбники намагаються наступати на позиції Третьої окремої штурмової бригади. Українським бійцям вдалося знищити групу окупантів, які спромоглися підступити до їх позицій.

Відео вправної роботи захисників було оприлюднено на сторінці 3-ї ОШБр у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Третя штурмова нищить ворогів на Харківщині

"Піхотна група противника рухалася у смузі відповідальності бійців Третьої штурмової, і щойно їх зафіксували камери наших БпЛА — розпочалося рубилово", — повідомили бійці.

Воїни 3-ї ОШБр повідомили, що російську штурмову групу було розбито та знищено. При цьому українські бійці вправно використали FPV-дрони ще до того, як ворог увійшов у посадку, в якій тримали позиції українці.

Успіху було досягнуто завдяки взаємодії в повітрі Харківської області бійців 1-го механізованого батальйону і Батальйону безпілотних систем.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова продовжує ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Вони нищать загарбників у підвалах, сараях і земляних норах.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр знищили російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки використанню дронів вони підірвали будівлю й укриття, де перебувала ворожа піхота.