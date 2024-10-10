Дрони підрозділу FATUM вдало знищують окупантів на Харківщині

Знищена техніка російських окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Герої ЗСУ, в тому числі бійці 3 ОШБр, продовжують завдавати втрат російським окупантам у Харківській області. Особливої майстерності набули оператори дронів ударного підрозділу FATUM.

Ефектні кадри знищень техніки та живої сили армії РФ продемонстрував майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Згідно з даними ударного підрозділу, оператори БпЛА влучно знищили ВАТ КамАЗ, КШМ Урал, БМ Тигр, групу піхоти, ВАТ з піхотою. І все це буквально за добу.

Максим Жорін зазначає, що дрони, які вдається добути для підрозділів, використовуються з максимальною ефективністю. Проте їх завжди мало, бо ворог забезпечений будь-якою технікою та озброєнням набагато краще.

Нагадаємо, на Харківщині "дрон-дракон" Третьої штурмової ефектно знищив окупантів. У бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем.

Раніше ми писали, що у Третій штурмовій бригаді також ефектно відбили наступ російських окупантів на Харківщині.