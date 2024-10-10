Дроны подразделения FATUM успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области

Уничтоженная техника российских оккупантов. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Герои ВСУ, в том числе бойцы 3 ОШБр, продолжают наносить урон российским оккупантам в Харьковской области. Особое мастерство приобрели операторы дронов ударного подразделения FATUM.

Эффектные кадры уничтожения техники и живой силы армии РФ продемонстрировал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Согласно данным ударного подразделения, операторы БпЛА успешно уничтожили ОАО КамАЗ, КШМ Урал, БМ Тигр, группу пехоты, ОАО с пехотой. И все это буквально в сутки.

Максим Жорин отмечает, что дроны, которые удается добыть подразделениям, используются с максимальной эффективностью. Однако их всегда мало, потому что враг снабжен любой техникой и вооружением гораздо лучше.

Напомним, на Харьковщине "дрон-дракон" Третьей штурмовой эффектно уничтожил оккупантов. В бригаде продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем.

Ранее мы писали, что в Третьей штурмовой бригаде также эффективно отразили наступление российских кафиров в Харьковской области.