Третья штурмовая уничтожила российских захватчиков на Харьковщине.

Российские захватчики под прицелом украинских защитников. Фото: скриншот

В Харьковской области российские захватчики пытаются наступать на позиции Третьей отдельной штурмовой бригады. Украинским бойцам удалось уничтожить группу оккупантов, сумевших подступить к их позициям.

Видео искусной работы защитников было обнародовано на странице 3-й ОШБр в Telegram во вторник, 29 октября.

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"Пехотная группа противника двигалась в полосе ответственности бойцов Третьей штурмовой, и как только их зафиксировали камеры наших БпЛА — началось рубилово", — сообщили бойцы.

Воины 3-й ОШБр сообщили, что российская штурмовая группа была разбита и уничтожена. При этом украинские бойцы умело использовали FPV-дроны еще до того, как враг вошел в посадку, в которой держали позиции украинцы.

Успех был достигнут благодаря взаимодействию в воздухе Харьковской области бойцов 1-го механизированного батальона и Батальона беспилотных систем.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая продолжает эффектно уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Они уничтожают захватчиков в подвалах, сараях и земляных норах.

Напомним, бойцы 3-й ОШБр уничтожили российскую технику и оккупантов в Харьковской области. Благодаря использованию дронов они взорвали здание и укрытие, где находилась вражеская пехота.