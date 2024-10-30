Сырский показал на видео уничтожение российской военной техники

Момент взрыва русского танка. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал кадры, как украинские военные истребляют российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным объектам и позициям наносили как дроны, так и артиллерии.

Видео Александр Сырский обнародовал на своем канале в Telegram в среду, 30 октября.

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На видео Александр Сырский показал, как ВСУ удается успешно уничтожать российскую военную технику разными средствами. Точное количество уничтоженной техники неизвестно, однако на кадрах видно, что удалось обезвредить бронированные машины, танк и другую тяжелую технику противника.

Бронированная машина РФ пытается уйти от атаки. Фото: скриншот

Момент попадания. Фото: скриншот

Боевые действия на фронте. Фото: скриншот

Взорвана боевая техника. Фото: скриншот

Удар по вражескому объекту на дороге. Фото: скриншот

Удар по вражеской технике. Фото: скриншот

Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео , как отразили российский штурм возле Покровска.

Также украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.

А в Курской области бойцы ВСУ показали в действии Bradley и Abrams против российских войск.