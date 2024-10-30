Сырский показал на видео уничтожение российской военной техники

Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники — видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал кадры, как украинские военные истребляют российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным объектам и позициям наносили как дроны, так и артиллерии.
Видео Александр Сырский обнародовал на своем канале в Telegram в среду, 30 октября.
ВСУ истребляют российскую технику на поле битвы
На видео Александр Сырский показал, как ВСУ удается успешно уничтожать российскую военную технику разными средствами. Точное количество уничтоженной техники неизвестно, однако на кадрах видно, что удалось обезвредить бронированные машины, танк и другую тяжелую технику противника.
Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео , как отразили российский штурм возле Покровска.
Также украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.
А в Курской области бойцы ВСУ показали в действии Bradley и Abrams против российских войск.
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