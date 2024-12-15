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ВСУ уничтожают врага по всему фронту — Сырский показал видео

15 декабря 2024 13:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Сырский показал впечатляющие кардры уничтожения врага
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский показал искусную работу Сил обороны по уничтожению вражеской техники и живой силы. Каждый день защитники нашего государства наносят врагу ощутимые потери.

Видео эффективных действий воинов ВСУ Сырский обнародовал на своей странице в Telegram.

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"Каждый день держим нашествие, каждый день делаем его слабее. Силы обороны уничтожают врага по всему фронту", — написал Сырский.

На видео можно увидеть кадры из разных участков фронта. Силы обороны уничтожают врага, нанося ему тяжелые потери не только в людях, но и в разнообразной технике: танках, БМП, грузовиках и многих других. Так же умело уничтожаются укрытия вражеских пехотинцев.

В условиях значительного численного преимущества армии российских агрессоров приоритетной задачей Украины является уничтожение наибольшего количества захватчиков. При этом военное командование ВСУ делает все возможное, чтобы максимально сохранять жизнь украинских бойцов.

Ранее мы писали, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты показали видео атак по российским войскам в Курской области. Защитникам Украины удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу оккупантов.

Напомним, что Сырский показал кадры, как украинские военные истребляют российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным объектам и позициям наносили с помощью артиллерии и дронов.

ВСУ видео война в Украине Сирский потери оккупантов

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