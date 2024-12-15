СБУ и Силы обороны уничтожили российский поезд на Запорожье — какие последствия

СБУ и Силы обороны уничтожили вражеский поезд в Запорожье
Служба безопасности Украины и Силы обороны уничтожили российский поезд на Запорожье. Противник остался без 40 цистерн горючего на четыре миллиона долларов.
Об этом для Новини.LIVE сообщили источники в СБУ в воскресенье, 15 декабря.
Уничтожение российского поезда на Запорожье
Известно, что 14 декабря СБУ вместе с ОСУВ "Таврия", ГУР, ССО и СБС провели уникальную спецоперацию. Целью было перерезать логистические маршруты поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья.
Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ осуществило диверсию, взорвав колеи во время прохода поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмакского района.
Когда поезд остановился и начался пожар в цистернах, к операции привлекли РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия". Ракетные удары поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог забрать цистерны и спасти часть топлива.
В результате спецоперации были уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также выведена из строя важная железнодорожная ветка.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продемонстрировал эффективную работу Сил обороны по уничтожению российской техники и оккупантов.
Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили укрытие противника в Харьковской области.
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