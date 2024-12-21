Украина впервые провела наземную атаку исключительно беспилотниками

ВСУ совершили инновационную атаку дронами по оккупантам — детали
Украинские силы впервые провели наземную атаку, используя лишь беспилотные наземные транспортные средства работы (UGV) и дроны с осмотром от первого лица (FPV). Харькова, без участия пехоты были уничтожены российские позиции.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ атаковали окупантов в Харьковской области работами и дронами
Для атаки применили десятки роботов UGV, оснащенных пулеметами, а также беспилотники для установки и разминирования позиций.
"Украинские официальные лица неоднократно отмечали усилия Украины использовать технологические инновации и асимметричные ударные возможности, чтобы компенсировать ограничение живой силы Украины в отличие от готовности России принять неприемлемый уровень потерь ради маргинальных территориальных достижений", — говорится в отчете ISW.
Кроме того, Украина продолжает развивать производство беспилотников. Генеральный штаб сообщил о завершении испытаний беспилотника на оптоволоконных кабелях, устойчивого к радиоэлектронной борьбе.
Такие дроны уже используются российскими войсками в Курской области и Украине. Также украинская компания-производитель дронов собрала прототип первого FPV-беспилотника, изготовленного исключительно из украинских компонентов.
Напомним, OSINT-аналитик посчитал потери военной техники российской армии и интересный нюанс указывает на проблемы с ВПК.
Между тем, экскомандир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал состояние украинской армии и указал чем ВСУ до сих пор не отошли от "советского наследия".
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