Армія РФ постійно втрачає сучасні танки, тому на фронті все більше старих танків радянських часів

Танки та танкісти армії РФ. Фото: росЗМІ

Поява на полі бою застарілих радянських танків, які використовують російські окупанти — це логічний результат. Просто технологічно і завдяки вдалим діям ЗСУ Росія вичерпує запаси танків, стверджує OSINT-аналітик Річард Верекер.

Його статистичні підрахунки наводить УНІАН.

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За даними Верекера, армія окупантів зараз стикається з великими проблемами, якщо мова йде про відновлення своїх танків. Втрати на фронті старих радянських моделей Т-62 збільшились до рекордних 24,8%. Водночас частка сучасних танків, таких як Т-80 і Т-72Б, постійно скорочується.

Втрата танків армією РФ за типами за три останніх місяці. Фото: Річард Верекер

Верекер пише, що сучасні танки майже вичерпані, і окупантам, ймовірно, доведеться і далі покладатись на застарілі моделі Т-62 і Т-54/55, відновлення яких стає дедалі складнішим через їхній поганий стан.

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