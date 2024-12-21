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"Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

21 грудня 2024 04:12
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Армія РФ постійно втрачає сучасні танки, тому на фронті все більше старих танків радянських часів
Танки та танкісти армії РФ. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Поява на полі бою застарілих радянських танків, які використовують російські окупанти — це логічний результат. Просто технологічно і завдяки вдалим діям ЗСУ Росія вичерпує запаси танків, стверджує OSINT-аналітик Річард Верекер. 

Його статистичні підрахунки наводить УНІАН.

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За даними Верекера, армія окупантів зараз стикається з великими проблемами, якщо мова йде про відновлення своїх танків. Втрати на фронті старих радянських моделей Т-62 збільшились до рекордних 24,8%. Водночас частка сучасних танків, таких як Т-80 і Т-72Б, постійно скорочується. 

втрата танків армії РФ за типами
Втрата танків армією РФ за типами за три останніх місяці. Фото: Річард Верекер

Верекер пише, що сучасні танки майже вичерпані, і окупантам, ймовірно, доведеться і далі покладатись на застарілі моделі Т-62 і Т-54/55, відновлення яких стає дедалі складнішим через їхній поганий стан.

Нагадаємо, 71-ша окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України показала на відео, як знищила ворожі позиції на фронті. 

А бійці 15-ї мобільного прикордонного загону знищили російську техніку на Сумщині

російські війська танки війна в Україні танкіст ситуація на фронті втрати окупантів

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