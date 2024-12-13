Українські військові розгромили позиції російських окупантів — відео

Знищення позиції російських окупантів. Фото: скриншот

Українські військові щодня завдають потужних ударів по російських окупантах. Вони показали розгром ворожих позицій на фронті.

Відео опублікувала 71-ша окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Розгром позицій окупантів

Піхота російських загарбників намагається ховатися та втікати від дронів. Пілоти 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України не залишають противнику шансів.

Нагадаємо, 12 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Він зазначив, що ця ділянка фронту є однією з найнапруженіших.

Також 10 грудня загарбники зазнали значних втрат у Харківській області. Українські воїни ліквідували 22 окупанти.