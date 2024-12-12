Сирський побував на Покровському напрямку фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями ЗСУ. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок фронту. За його словами, ця ділянка вже декілька місяців залишається однією з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Пост Сирського. Фото: скриншот

Сирський відвідав Покровський напрямок фронту — що відомо

"Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", — сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.

За його словами, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі.

"Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими. Захищаємо Україну! Слава Україні!" — додав Сирський.

Нагадаємо, у День Сухопутних військ Сирський привітав бійців зі святом. Він наголосив, що вони несуть найбільший тягар війни.

Також 30 листопада Сирський здійснив поїздку на фронт, де вручив державні нагороди захисникам.