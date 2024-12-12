Сирський побував на Покровському напрямку фронту

Сирський назвав втрати окупантів за добу на Покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок фронту. За його словами, ця ділянка вже декілька місяців залишається однією з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.
Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 12 грудня.
Сирський відвідав Покровський напрямок фронту — що відомо
"Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", — сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.
За його словами, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі.
"Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими. Захищаємо Україну! Слава Україні!" — додав Сирський.
Нагадаємо, у День Сухопутних військ Сирський привітав бійців зі святом. Він наголосив, що вони несуть найбільший тягар війни.
Також 30 листопада Сирський здійснив поїздку на фронт, де вручив державні нагороди захисникам.
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