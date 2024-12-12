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Сирський привітав бійців з Днем Сухопутних військ — що побажав

12 грудня 2024 08:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
День Сухопутних військ України — що сказав Сирський у зверненні до воїнів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ. Саме ці воїни несуть найбільший тягар війни, зупиняючи та знищуючи ворога.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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Сирський привітав українських воїнів із Днем Сухопутних військ. У своєму зверненні він висловив вдячність піхотинцям, артилеристам, танкістам, армійським авіаторам та всім представникам Сухопутних військ, наголосивши на їхній важливій ролі у захисті держави.

"Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. 
Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що подвиги бійців Сухопутних військ на полі бою є прикладом героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. 

"Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Дякую кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних Сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони", — додав Сирський.

Генерал також подякував батькам і матерям захисників за виховання гідних синів і доньок України, побажав воїнам міцного здоров’я, сили та нових здобутків, а також висловив глибоку повагу до пам’яті загиблих героїв.

"Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер. Вічна пам’ять полеглим героям", — підсумував Сирський.

Сирський День Сухопутних військ
Повідомлення Сирського в Telegram

Раніше ми розповідали, як можна щиро привітати всіх тих, хто причетний до Дня Сухопутних військ, за допомогою гарних віршів, теплої прози і яскравих листівок.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. Він назвав ключові та пріоритетні напрямки для армії.

свята ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський День Сухопутних військ України

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