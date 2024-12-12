День Сухопутных войск Украины — что сказал Сырский в обращении к воинам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В четверг, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск. Именно эти воины несут наибольшее бремя войны, останавливая и уничтожая врага.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

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Сырский поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск. В своем обращении он выразил благодарность пехотинцам, артиллеристам, танкистам, армейским авиаторам и всем представителям Сухопутных войск, отметив их важную роль в защите государства.

"Вы — основа нашей армии. У вас ее мощь, сила и несгибаемый дух.

Вы, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, армейские авиаторы и другие представители Сухопутных войск Украины, останавливаете и уничтожайте безжалостного врага, несете ли не самое тяжелое бремя войны", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что подвиги бойцов Сухопутных войск на поле боя — вдохновляют страну примером героизма, патриотизма и профессионализма.

"В большой степени благодаря вам государство остается свободным, живет и работает. Спасибо каждому и каждой, кто несет ратную службу в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины и в подобных подразделениях всех составляющих Сил обороны", — добавил Сырский.

Генерал также поблагодарил родителей и матерей защитников за воспитание достойных сыновей и дочерей Украины, пожелал воинам крепкого здоровья, силы и новых достижений.

"Желаю воинам крепкого здоровья, стойкости и новых достижений. Пусть не оставляет Вас сила, пусть вдохновляет поддержка родных и всего украинского народа. Склоняю голову в память о погибших братьях и сёстрах. Вечная слава павшим героям", — подытожил. Сырский.

Сообщение Сырского в Telegram

Раньше мы рассказывали, как можно искренне поздравить всех причастных ко Дню Сухопутных войск, с помощью красивых стихов, теплой прозы и ярких открыток.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги деятельности украинских военных в течение ноября 2024 года. Он назвал ключевые и приоритетные направления для армии.