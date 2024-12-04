Сирський проаналізував дії ЗСУ впродовж листопада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. Він назвав ключові та пріоритетні напрямки для армії.

Про це Олександр Сирський повідомив у месенджері Telegram.

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Олександр Сирський заявив, що відбулася нарада за участі посадових осіб за напрямками діяльності, де акцентували на заходах створення стійкої оборони та управлінню підпорядкованими підрозділами, а також організації бою та роботі штабів. Він заявив, що формуватимуться резерви та нарощуватимуться бойові спроможності для стабілізації обстановки на небезпечних напрямках фронту.

"За результатами заходу визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗС України, зокрема продовження створення відповідних резервів", — повідомив Сирський.

Крім того, приділили увагу питанню якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування бойових частин та підрозділів у ЗСУ.

"Наголосив на тому, що збереження життя та здоров’я військовослужбовців — це пріоритет. У цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології", — повідомив Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський їздив на передову до військових. Крім того, Головнокомандувач ЗСУ зробив заяву щодо ситуації на Запорізькому напрямку на тлі чуток про прорив фронту та наступ росіян.