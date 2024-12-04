Сырский проанализировал действия ВСУ в течение ноября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги деятельности украинских военных в течение ноября 2024 года. Он назвал ключевые и приоритетные направления для армии.

Об этом Александр Сырский сообщил в мессенджере Telegram.

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Александр Сырский заявил, что состоялось совещание с участием должностных лиц по направлениям деятельности, где акцентировали внимание на мероприятиях по созданию устойчивой обороны и управлению подчиненными подразделениями, а также организации боя и работе штабов. Он заявил, что будут формироваться резервы и наращиваться боевые возможности для стабилизации обстановки на опасных направлениях фронта.

"По результатам мероприятия определил конкретные задачи по стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, наращиванию боевых способностей ВС Украины, в том числе продолжению создания соответствующих резервов", — сообщил Сырский.

Кроме того, уделили внимание вопросу качественной подготовки личного состава и своевременному доукомплектованию боевых частей и подразделений в ВСУ.

"Обратил внимание на то, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих — это приоритет. В этом контексте, кроме качественной подготовки воинов, мы должны как можно быстрее осваивать, внедрять и масштабировать инновации и военные технологии", — сообщил Сырский.

Напомним, недавно Александр Сырский ездил на передовую к военным. Кроме того, Главнокомандующий ВСУ сделал заявление по ситуации на Запорожском направлении на фоне слухов о прорыве фронта и наступлении россиян.