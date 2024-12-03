Доповідь Сирського про ситуацію на фронті — де найскладніша ситуація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач України Олександр Сирський прозвітував про поточну ситуацію на фронті. За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку стала покращуватися.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Володимир Зеленський зазначив, що під час доповіді Олександр Сирський звітував про загальну ситуацію на фронті та захист позицій ЗСУ. Наразі Курахівський та Покровський напрямки є найскладнішими.

Крім того, стало відомо про перебіг подій на Запорізькому напрямку. За словами президента, є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Крім того, президент та головком обговорили подальші дії ЗСУ у Курській області.

"Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", — повідомив Володимир Зеленський.

Кадрові зміни у військах ЗСУ

Володимир Зеленський повідомив, що до виконання завдань вже приступив новопризначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол.

"Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", — повідомив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України зробив заяву про підготовку російських військ до нового масштабного наступу на Запорізькому напрямку.

Згодом на цю інформацію відреагував речник Запорізької ОВА, який сказав, що це не відповідає дійсності.