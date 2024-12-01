Окупанти готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко заявив, що є ознаки підготовки нового масштабного наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Ворог накопичує ресурси та перегруповує особовий склад, а також техніку.

Про це Олексій Хільченко сказав у коментарі "Суспільному".

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Підготовка окупантів до наступу

"Вони готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього, і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", — наголосив Хільченко.

За його словами, ворог намагається здійснювати переміщення своїх сил і техніки непомітно. Проте українська розвідка все одно фіксує ці переміщення. На основі цієї інформації очікуються активні дії в Запорізькій області.

Хільченко також зазначив, що окупанти продовжують щодня здійснювати штурмові дії, здебільшого за допомогою піхотних штурмових груп без залучення техніки. Окрім того, наступальні операції вони проводять лише в денний час.

"Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії щодня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу", — додав військовий.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники продовжують ефективно виконувати бойові завдання. Вони показали, як завдали удару по БК росіян.

Раніше Головне управління розвідки оприлюднило відео, на якому українські бійці ефективно застосовують дрони проти окупантів на Запорізькому напрямку.