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На Сумщині прикордонники знищили БК росіян — відео спецоперації

1 грудня 2024 14:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Бійці бригади "Сталевий Кордон" знищили бліндаж та боєприпаси росіян на Сумщині — ефектне відео
Знищення ворожого бліндажу та БК. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На Сумщині прикордонники продовжують успішно виконувати бойові завдання. Військовослужбовці знищують ворожі об’єкти за допомогою новітніх технологій.

Про це повідомили у пресслужбі 15-го мобільного прикордонного загону — "Сталевий Кордон".

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Прикордонники розповідають, що нещодавно знищили бліндаж з боєприпасами, який виявили за допомогою безпілотного літального апарата (БпЛА).

У результаті точного удару "Мавіком" російське укриття було знищене, а боєприпаси, які зберігались у ньому – здетонували.

Снайперська точність операції дозволила знешкодити окупантів без втрат з українського боку. Після виконання завдання безпілотник без ушкоджень повернувся до своїх.

Раніше прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.

А військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.

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