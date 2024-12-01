Бійці бригади "Сталевий Кордон" знищили бліндаж та боєприпаси росіян на Сумщині — ефектне відео

Знищення ворожого бліндажу та БК. Фото: скриншот

На Сумщині прикордонники продовжують успішно виконувати бойові завдання. Військовослужбовці знищують ворожі об’єкти за допомогою новітніх технологій.

Про це повідомили у пресслужбі 15-го мобільного прикордонного загону — "Сталевий Кордон".

Читайте також:

Знищення БК росіян на Сумщині

Прикордонники розповідають, що нещодавно знищили бліндаж з боєприпасами, який виявили за допомогою безпілотного літального апарата (БпЛА).

У результаті точного удару "Мавіком" російське укриття було знищене, а боєприпаси, які зберігались у ньому – здетонували.

Снайперська точність операції дозволила знешкодити окупантів без втрат з українського боку. Після виконання завдання безпілотник без ушкоджень повернувся до своїх.

Раніше прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.

А військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.