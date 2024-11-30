На Донеччині українські військові розбили техніку та склади ворога

Момент удару по російській гарматі. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога. Прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.

Відео опублікували на Telegram-сторінці Держприкордонслужби в суботу, 30 листопада.

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Прикордонники розбили позиції росіян на Краматорському напрямку

Як зазначили у повідомленні, прикордонники бригади "Помста" нещадно розбили ворога на Краматорському напрямку. Підрозділ РУБпАК "Фенікс" розбив танк, гармату, гаубицю, два міномети та шість автівок росіян.

"Спалено два склади з БК та позицію ворожих операторів БпЛА. Піхота окупантів теж добряче "отримала", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ГУР в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, вдарило по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Цілями стали дороговартісні радіолокаційні комплекси.

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