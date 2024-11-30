В Донецкой области украинские военные разбили технику и склады врага

Момент удара по русской пушке. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Пограничники разбили российскую технику и склады с боекомплектами на Краматорском направлении.

Видео опубликовали на Telegram-странице Госпогранслужбы в субботу, 30 ноября.

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Пограничники разбили позиции россиян на Краматорском направлении

Как отметили в сообщении, пограничники бригады "Месть" беспощадно разбили врага на Краматорском направлении. Подразделение РУБпАК "Феникс" разбило танк, пушку, гаубицу, два миномета и шесть автомобилей россиян.

"Сожжены два состава с БК и позиция вражеских операторов БпЛА. Пехота оккупантов тоже изрядно "получила", — говорится в сообщении.

Напомним, ГУР в ночь на пятницу, 29 ноября, ударило по объектам россиян во временно оккупированном Крыму Целями стали дорогие радиолокационные комплексы.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Ростовской области. Вражеский объект продолжает гореть.