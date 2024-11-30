У Криму були уражені три РЛС росіян - подробиці від ГУР

РЛС "Подльот". Ілюстративне фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, вдарило по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Цілями стали дороговартісні радіолокаційні комплекси.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 30 листопада.

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"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", — йдеться у повідомленні.

Таким чином захисники уразили:

РЛС "Каста-2е2" — 1 одиниця;

РЛС "Подльот" — 2 одиниці.

Також днем раніше, 28 листопада, бійці ГУР знищили у Криму російський РЛС "Подльот", вартість якого становить 5 мільйонів доларів.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на території Запорізької області.

Також було атаковано нафтобазу "Атлас" у Ростовській області. Пожежа триває понад добу.