У Криму були уражені три РЛС росіян - подробиці від ГУР

ГУР уразило три російських РЛС у Криму — деталі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, вдарило по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Цілями стали дороговартісні радіолокаційні комплекси.
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 30 листопада.
Атака на РЛС у Криму
"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", — йдеться у повідомленні.
Таким чином захисники уразили:
- РЛС "Каста-2е2" — 1 одиниця;
- РЛС "Подльот" — 2 одиниці.
Також днем раніше, 28 листопада, бійці ГУР знищили у Криму російський РЛС "Подльот", вартість якого становить 5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на території Запорізької області.
Також було атаковано нафтобазу "Атлас" у Ростовській області. Пожежа триває понад добу.
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