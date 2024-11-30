Скільки дронів збили сьогодні вночі, 30 листопада - інфографіка ПС

У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі
Російські війська в ніч проти суботи, 30 листопада, здійснили чергову атаку на Україну. Силам ППО вдалося збити вісім ворожих дронів.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 30 листопада
Вночі ворог запустив 10 дронів типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Під час протиповітряного бою у небі над Київською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською та Херсонською областями вдалося збити вісім російських безпілотників. Один БпЛА був локаційно втрачений та ще один — полетів у напрямку окупованих територій.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективність винищувачів F-16. Він заявив, що їх використовували під час відбиття нещодавнього масованого удару по території України.
Крім того, Росія використовує для атак на Україну стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала 25 років тому.
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