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У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

30 листопада 2024 09:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки дронів збили сьогодні вночі, 30 листопада - інфографіка ПС
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: НГУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 30 листопада, здійснили чергову атаку на Україну. Силам ППО вдалося збити вісім ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 30 листопада

Вночі ворог запустив 10 дронів типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Під час протиповітряного бою у небі над Київською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською та Херсонською областями вдалося збити вісім російських безпілотників. Один БпЛА був локаційно втрачений та ще один — полетів у напрямку окупованих територій. 

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективність винищувачів F-16. Він заявив, що їх використовували під час відбиття нещодавнього масованого удару по території України.

Крім того, Росія використовує для атак на Україну стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала 25 років тому.

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