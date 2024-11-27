Передача українських бомбардувальників РФ у 90-х роках - реакція Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Росія використовує для атак на Україну стратегічні бомбардувальники, які наша країна віддала 25 років тому. Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що ми не можемо допускати повторення подібних помилок.

Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Корупція, некомпетентність і відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень", — йдеться у повідомленні.

Буданов наголосив, що ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Він рекомендує переглянути розслідування журналістів "Схем" щодо потрапляння до Росії українських бомбардувальників та ракет у 1990-х роках.

Під час створення матеріалу була використана, зокрема, інформація від ГУР щодо російських пілотів, які здійснюють воєнні злочини.



"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного", — додав Буданов.

Скриншот допису Буданова

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, але є умова.

А Данія вже доставила в Україну шість винищувачів F-16. Згодом мають доставити ще дві партії літаків.