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Буданов отреагировал на расследование по переданным РФ самолетам

27 ноября 2024 17:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Передача украинских бомбардировщиков РФ в 90-х годах - реакция Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия использует для атак на Украину стратегические бомбардировщики, которые наша страна отдала 25 лет назад. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что мы не можем допускать повторения подобных ошибок.

Об этом сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов в Telegram в среду, 27 ноября.

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"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям", — говорится в сообщении.

Буданов подчеркнул, что мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений. Он рекомендует пересмотреть расследование журналистов "Схем" о попадании в Россию украинских бомбардировщиков и ракет в 1990-х годах.

При создании материала была использована, в частности, информация ГУР о российских пилотах, совершающих военные преступления.

"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", — добавил Буданов.

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Скриншот поста Буданова

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности передать Украине истребители МиГ-29, но есть условие.

Дания уже доставила в Украину шесть истребителей F-16. Впоследствии должны быть доставлены еще две партии самолетов.

журналисты расследование Кирилл Буданов ракеты самолеты война в Украине

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