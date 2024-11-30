F-16 в Україні — Зеленський розповів, як їх використовують

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Володимир Зеленський розповів про ефективність винищувачів F-16. Він заявив, що їх використовували під час відбиття нещодавнього масованого удару по території України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Sky News у п'ятницю, 29 листопада.

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За словами Зеленського, під час масованого обстрілу пілоти літаків F-16 збили сім крилатих ракет. Він додав, що ці багатоцільові винищувачі демонструють добрі результати та високу ефективність у боротьбі з повітряними загрозами з боку РФ.

"Як працюють F-16 на сьогодні — дуже добре, здебільшого — відмінно", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна має досить обмежену кількість таких літаків західного виробництва. Ці винищувачі беруть участь у відбитті ворожих атак.

"У нас дуже мала кількість F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", — розповів президент.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія використовує для атак на Україну стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала 25 років тому.

Данія вже доставила в Україну шість винищувачів F-16. Згодом планують доставити ще дві партії літаків.