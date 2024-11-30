F-16 в Украине — Зеленский рассказал, как их используют

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Владимир Зеленский рассказал об эффективности истребителей F-16. Он заявил, что их использовали при отражении недавнего массированного удара по территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Sky News в пятницу, 29 ноября.

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По словам Зеленского, во время массированного обстрела пилоты самолетов F-16 сбили семь крылатых ракет. Он добавил, что эти многоцелевые истребители демонстрируют хорошие результаты и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами РФ.

"Как работают F-16 на сегодняшний день — очень хорошо, в основном — отлично", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что у Украины достаточно ограниченное количество таких самолетов западного производства. Эти истребители принимают участие в отражении вражеских атак.

"У нас очень малое количество F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, летевших по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", — рассказал президент.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия использует для атак на Украину стратегические бомбардировщики, которые Украина отдала 25 лет назад.

Дания уже доставила в Украину шесть истребителей F-16. Со временем планируют доставить еще две партии самолетов.