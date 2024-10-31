Норвегія надасть Україні нову військову допомогу на 500 млн євро

Літак F-16. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Про це повідомив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко на Kyiv Security Forum у четвер, 31 жовтня.

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У межах нового пакета Норвегія передасть військову допомогу на загальну суму 500 мільйонів євро.

Коваленко розповів, що країна також буде інвестувати в українську оборонну промисловість, наслідуючи приклад Данії.

Нагадаємо, найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall наприкінці вересня 2024 року передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.

Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.