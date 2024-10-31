Норвегия предоставит Украине новую военную помощь на 500 млн евро

Украина получит от Норвегии F-16 и системы NASAMS
Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.
Об этом сообщил директор Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко на Kyiv Security Forum в четверг, 31 октября.
Военная помощь для Украины
В рамках нового пакета Норвегия передаст военную помощь на общую сумму в 500 миллионов евро.
Коваленко рассказал, что страна также будет инвестировать в украинскую оборонную промышленность, следуя примеру Дании.
Напомним, самый большой немецкий оборонный концерн Rheinmetall в конце сентября 2024 передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.
Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.
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