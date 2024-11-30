Сколько дронов сбили сегодня ночью, 30 ноября – инфографика ПС

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: НГУ

Российские войска в ночь на субботу, 30 ноября, совершили очередную атаку на Украину. Силам ПВО удалось сбить восемь вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 30 ноября

Ночью враг запустил 10 дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска в России.

Во время противовоздушного боя в небе над Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областями удалось сбить восемь российских беспилотников. Один БпЛА был локационно потерян и еще один — полетел в направлении оккупированных территорий.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об эффективности истребителей F-16. Он заявил, что их использовали при отражении недавнего массированного удара по территории Украины.

Кроме того, Россия использует для атак на Украину стратегические бомбардировщики, которые Украина отдала 25 лет назад.